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Премьер-министр Эвика Силиня сегодня в 9:00 на брифинге для прессы представит кандидата на пост министра иностранных дел, сообщили агентству LETA в Государственной канцелярии.

Брифинг пройдет на втором этаже здания правительства у Зеленого зала.

Как сообщалось, партия "Новое Единство" решила выдвинуть на пост министра иностранных дел дипломата Байбу Браже.

В субботу Силиня воздержалась от прямого комментария к этой информации, но отметила, что пригласила на пост министра иностранных дел профессионала с обширным опытом и знаниями в сфере иностранных дел.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) Браже была неофициально упомянута в качестве наиболее вероятного кандидата на этот пост сразу же после того, как о своей отставке объявил прежний министр Кришьянис Кариньш.

Браже согласилась выступить кандидатом на пост министра иностранных дел, если ее кандидатура будет названа официально, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА неофициальная информация.

Браже занимала различные должности в службе иностранных дел, в том числе была послом Латвии в ряде стран. До того, как стать послом по особым поручениям летом 2023 года, с мая 2020 года она была заместителем генсека НАТО по вопросам публичной дипломатии.

Силиня ранее заявила журналистам, что фракции Сейма выразили желание встретиться с кандидатом на пост министра иностранных дел, в коалиции тоже потребуется дискуссия. Традиционно с будущим министром иностранных дел беседует и президент страны.

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