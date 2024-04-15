В понедельник, 15 апреля, полиция самоуправления Риги вместе с координаторами Центра жителей микрорайонов и обществом жителей Брасы начнет в этом микрорайоне тестировать новый инструмент по определению, насколько безопасно чувствуют себя жители Риги. В течение двух недель муниципальная полиция вместе с партнерами будет опрашивать жителей Брасы о ситуации в микрорайоне, безопасности и прежнем опыте общения с полицией.

Муниципальная полиция призывает людей откликаться и делиться своим мнением.

Инновационный инструмент "За безопасную Ригу!" разрабатывается в рамках проекта IcARUS с целью выяснить, насколько безопасно ощущают себя жители Риги, чтобы улучшить повседневную тактику работы полиции.

Цель проекта IcARUS состоит в том, чтобы самоуправления лучше реагировали на вызовы, связанные с городской безопасностью, в том числе осваивая опыт предыдущих европейских проектов городской безопасности, стратегию и практику проактивных действий, ориентированных на нужды горожан. Проект финансируется из средств ЕС и рассчитан на 4 года. В нем участвуют 6 городов: Штутгарт, Ницца, Роттердам, Лиссабон, Турин и Рига

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