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В связи с выполнением требований забастовки внутри Министерства образования и науки (МОН) возникают противоречия — политическое руководство заявило, что все выполнено, но в то же время представители министерства направили предложение по распределению нагрузки педагогов, отметила в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) руководитель Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага. Об этом пишет LSM.lv.

"Возникают известные противоречия в рамках самого министерства - всю неделю министр говорит, что все выполнено, и не понимает, что не выполнено, при этом чиновники министерства направляют нам предложение по распределению нагрузки. Мы бы призвали их поговорить между собой, поскольку есть нестыковка — с точки зрения политического руководства все выполнено, а второй коллега зовет всех партнеров по сотрудничеству и спрашивает, как дальше будем распределять нагрузку", — заявила Ванага.

По ее словам, предложение МОН затрагивает около 50 тысяч педагогов, и для всех оно слишком плохое.

"В ходе переговоров по забастовке мы договорились, что в течение трех лет нагрузка будет сбалансирована с учетом того, что есть вакансии, и ситуация будет улучшаться за счет снижения перегрузки учителей. И это должно быть закреплено в правилах Кабинета министров, но на данный момент таких поправок нет", — сказала глава LIZDA.

Она пояснила, что с 1 сентября 2023 года началась балансировка нагрузки учителей, и ее необходимо продолжать в 2024 и 2025 годах. "Кабинет министров проголосовал за это в апреле прошлого года, и им было поручено согласовать то, что будет в следующие годы. Но этого не было сделано, юридических подтверждений этому нет, поэтому в очередной раз возникает этот спор общенационального масштаба, который затрагивает 50 тысяч педагогов", — подчеркнула Ванага.

В предложении МОН для части педагогов вообще не предоставляется балансировка нагрузки, а около 30 тысячам учителей вовсе предлагают ухудшить ситуацию.

По мнению Ванаги, больше всего от предложения МОН пострадают учителя общеобразовательных, профессиональных и специальных программ образования, которые должны будут работать больше, а ценность рабочего часа снизится.

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