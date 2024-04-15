Латвия в первую очередь поддерживает переговоры между двумя сторонами как лучший путь к решению о двух государствах и укреплению государственности Палестины, заявила агентству LETA пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Диана Эглите, отвечая на вопрос о том, планирует ли Латвия признать Палестину как страну.

Представитель МИД подчеркнула, что Латвия в соответствии с общей позицией Европейского союза (ЕС) поддерживает мирное решение о двух государствах в рамках международно признанных параметров, основанных на соглашениях Осло 1993 и 1995 годов, а также границы 1967 года.

"Нынешняя эскалация вновь подтверждает необходимость поиска устойчивого решения конфликта на основе принципа двух государств. В настоящее время Палестина признана 138 странами мира, включая девять государств-членов ЕС, но это не привело к решению конфликта. Поэтому в первую очередь мы поддерживаем переговоры между двумя сторонами как наилучший путь к решению двух государств и укреплению государственности Палестины", - подчеркнула Эглите.

МИД считает важным остановить нынешнюю эскалацию конфликта, а также оказать поддержку палестинскому народу и Палестинской национальной администрации, которая является одним из центральных элементов будущего палестинского государства. По словам Эглите, такой подход поддерживают ЕС и большинство его стран-членов.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подчеркнул, что Норвегия готова признать палестинское государство вместе с другими странами. Он отметил, что такое решение должно быть принято в более тесной координации со "странами-единомышленниками".

В ноябре прошлого года норвежский парламент принял предложение правительства о том, что страна готова признать независимое палестинское государство.

Испания также "привержена идее признания Палестины как государства как можно скорее при наличии соответствующих условий и таким образом, который окажет наиболее позитивное влияние на мирный процесс", заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

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