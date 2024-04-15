Ректор Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса (ЛМА) Гунтар Пранис покидает свой пост, поскольку считает, что пребывание на этой должности после вскрывшихся фактов о сексуальных домогательствах в вузе усложнит работу академии.
В заявлении для СМИ Пранис отметил, что в течение семи лет самоотверженно работал над тем, чтобы академия была местом, где каждый может развивать свои таланты, чтобы полученное в академии образования стало фундаментальной основой для дальнейшего карьерного роста.
Он пригласил в ряды преподавателей молодых профессионалов и выдающихся иностранных лекторов, боролся за увеличение финансирования академии, за присвоение ей статуса университета искусств и культуры, за профессиональные докторские степени, поддержку меценатов и создание новых современных программ.
По его мнению, скандал, в который оказалась втянута академия, был использован для того, чтобы избавиться от руководства вуза, обвинив его в бездействии под предлогом заботы о студентках. Ректор утверждает, что он и его команда немедленно сделали все, чтобы разобраться в ситуации по существу, поэтому "подобной несправедливости и клеветы в свой адрес невозможно было и представить".
"Мы зашли в тупик! Я понимаю, что в сложившихся обстоятельствах мое пребывание на посту ректора только усложнит работу академии, так как невозможно продолжать работать с советом, который, как было признано, действовал противоправно, но ждет от меня ответственности за то, чего я не знаю, так как до сих пор мне не сообщили, что я не сделал из того, что мог бы сделать. Невозможно будет защищать интересы академии перед Министерством культуры, которое уже с 11 марта считает, что моя отставка "снимет напряжение", а теперь цинично обвиняет меня в борьбе с противоправными действиями совета", — подчеркивает Пранис.
По словам Праниса, видя подобное отношение совета и министра, он не видит, как это может вылиться в успешное, целеустремленное сотрудничество в интересах вуза.
Пранис утверждает, что в течение месяца он сделал все возможное, чтобы обеспечить дальнейшее расследование доведенной до его сведения информации и соответствующее применение наказаний, что является важнейшим условием для искоренения случаев сексуальных домогательств в академии. Также был согласован план действий, который включает в себя ряд направлений для совершенно нового стандарта на будущее: обучение, регулирование, законодательство, улучшение системы оповещения, поддержка и технические решения.
Он надеется, что начатая работа будет продолжена, и ни одному студенту или работнику не придется испытать неприятные и пугающие ситуации.
"Я покидаю пост ректора, но надеюсь, что у ЛМА будет безопасное, стабильное и светлое будущее", — заявил Пранис.
Как ранее сообщило Латвийское телевидение, в ЛМА поступили жалобы на сексуальные домогательства преподавателей к студенткам. К настоящему времени один преподаватель привлечен к дисциплинарной ответственности, а другой отстранен от работы.
Государственная полиция возбудила уголовное дело в связи с информацией о предполагаемых домогательствах преподавателей ЛМА к студенткам.