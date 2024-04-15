Ректор Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса (ЛМА) Гунтар Пранис покидает свой пост, поскольку считает, что пребывание на этой должности после вскрывшихся фактов о сексуальных домогательствах в вузе усложнит работу академии.

В заявлении для СМИ Пранис отметил, что в течение семи лет самоотверженно работал над тем, чтобы академия была местом, где каждый может развивать свои таланты, чтобы полученное в академии образования стало фундаментальной основой для дальнейшего карьерного роста.

Он пригласил в ряды преподавателей молодых профессионалов и выдающихся иностранных лекторов, боролся за увеличение финансирования академии, за присвоение ей статуса университета искусств и культуры, за профессиональные докторские степени, поддержку меценатов и создание новых современных программ.

По его мнению, скандал, в который оказалась втянута академия, был использован для того, чтобы избавиться от руководства вуза, обвинив его в бездействии под предлогом заботы о студентках. Ректор утверждает, что он и его команда немедленно сделали все, чтобы разобраться в ситуации по существу, поэтому "подобной несправедливости и клеветы в свой адрес невозможно было и представить".

"Мы зашли в тупик! Я понимаю, что в сложившихся обстоятельствах мое пребывание на посту ректора только усложнит работу академии, так как невозможно продолжать работать с советом, который, как было признано, действовал противоправно, но ждет от меня ответственности за то, чего я не знаю, так как до сих пор мне не сообщили, что я не сделал из того, что мог бы сделать. Невозможно будет защищать интересы академии перед Министерством культуры, которое уже с 11 марта считает, что моя отставка "снимет напряжение", а теперь цинично обвиняет меня в борьбе с противоправными действиями совета", — подчеркивает Пранис.

По словам Праниса, видя подобное отношение совета и министра, он не видит, как это может вылиться в успешное, целеустремленное сотрудничество в интересах вуза.

Пранис утверждает, что в течение месяца он сделал все возможное, чтобы обеспечить дальнейшее расследование доведенной до его сведения информации и соответствующее применение наказаний, что является важнейшим условием для искоренения случаев сексуальных домогательств в академии. Также был согласован план действий, который включает в себя ряд направлений для совершенно нового стандарта на будущее: обучение, регулирование, законодательство, улучшение системы оповещения, поддержка и технические решения.

Он надеется, что начатая работа будет продолжена, и ни одному студенту или работнику не придется испытать неприятные и пугающие ситуации.

"Я покидаю пост ректора, но надеюсь, что у ЛМА будет безопасное, стабильное и светлое будущее", — заявил Пранис.

Cienu JVLMA rektora Guntara Prāņa lēmumu par atkāpšanos no rektora amata. Mūsu visu prioritāte ir kultūras nākotne, un to mēs nevaram nodrošināt bez drošas mācību vides jauno talantu attīstībai. Novēlu bez kavēšanās atrast rektora pienākumu izpildītāju, kurš ne vien nodrošinās… — Agnese Logina 🇱🇻❤️🇺🇦 (@ms_logina) April 15, 2024

Как ранее сообщило Латвийское телевидение, в ЛМА поступили жалобы на сексуальные домогательства преподавателей к студенткам. К настоящему времени один преподаватель привлечен к дисциплинарной ответственности, а другой отстранен от работы.

Государственная полиция возбудила уголовное дело в связи с информацией о предполагаемых домогательствах преподавателей ЛМА к студенткам.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!