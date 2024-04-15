"Сейчас мир не может позволить себе ещё одну войну на Ближнем востоке. Находимся ли мы в начале третьей мировой войны или уже какое-то время в ней — это мы увидим через какое-то время", — считает латвийский политолог Синтия Брока, глава программы исследований Ближнего Востока в Латвийском институте внешней политики.

Недавний массированный удар дронами и ракетами по Израилю выглядит попыткой Тегерана ответить на недавний удар по иранскому консульству в Дамаске, но так, чтобы не допустить эскалации --- об этом в передаче "Новый день" на Rus.LSM.lv сказала Синтия Брока.

"Это точно не было неожиданно, это был удар в ответ на удар Израиля по консульству Ирана в Сирии 1 апреля. Все 14 дней мы непрерывно слышали от Ирана, что ответная реакция последует. Это можно объяснить как попытку Ирана [ответить и при этом] максимально не эскалировать ситуацию. Потому что их главный аргумент основывается на том, что Израиль тем нападением нарушил Венскую конвенцию. То нападение они трактуют как нападение на их территорию и потому у них по международным законам есть право на защиту", — прокомментировала Синтия Брока атаку Ирана на Израиль.

По ее мнению, вся эта акция была организована так, чтобы Израиль и США успели подготовиться и свести повреждения от дронов ракет к минимуму. Т.е. Тегерану было важно ответить, но этот ответ не был импульсивным и вряд ли Иран хотел нанести действительно серьезный ущерб.

Она отметила, что руководство Израиля не стало отвечать немедленно, но заявило, что выбирает время и вид ответа на иранский удар.

"Потенциально возможность эскалации конфликта очень высокая. Впервые Иран с территории своей страны обстрелял Израиль. […] Так что очень серьёзный прецедент", — считает специалист.

Политолог отметила, что происходящее на Украине и на Ближнем Востоке показывает высокое напряжение на международном уровне. "Находимся ли мы в начале третьей мировой войны или уже какое-то время в ней — это мы увидим через какое-то время. Если эскалация возрастёт, возрастут и риски развития такого сценария", — подчеркнула Синтия Брока.

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