В прошлом году в Риге существенно выросло число таких случаев, когда детей нужно было доставить в безопасную среду, сообщает агентство LETA со ссылкой на Отдел внешних коммуникаций Рижской думы.

В прошлом году детей нужно были доставить в безопасную среду в 449 случаях. Это на 214% больше, чем в 2022 году, когда в безопасную среду было доставлено 143 ребенка.

В прошлом году на 9% улучшилось время реагирования муниципальной полиции на семейные конфликты, насилие или события с участием несовершеннолетних лиц. Всего в 2023 году поступило 1754 вызова о семейных конфликтах

В связи с семейными конфликтами, под влиянием неблагоприятной среды, 48 детей были разлучены с семьей.

В прошлом году муниципальная полиция провела 718 образовательных мероприятий в школах и 1726 бесед с несовершеннолетними.

В этом году Рижская муниципальная полиция продолжит разрабатывать образовательные материалы для детей и молодежи. Во время визита в рижские образовательные учреждения полиция будет говорить о насилии среди подростков. Также будут реализовывать идею создания Городка безопасности для детей. Кроме того, полиция продолжит проводить превентивную работу в семьях со случаями насилия высокого риска.

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