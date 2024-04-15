На должность ректора Латвийской академии культуры (LKA) в понедельник избран прежний проректор по художественному творчеству, кинорежиссер Давис Симанис.

Он был единственным претендентом, выдвинутым на выборы на должность ректора.

Председатель Совета LKA Даце Мелбарде (JV) уверена, что под руководством Симаниса Академия станет международно признанным университетом искусства и культуры.

Симанис — один из самых известных в мире латвийских кинорежиссеров, снявший ряд документальных и художественных фильмов, таких как, например, "Отец ночь" и "Молчание Марии".

Симанис удостоен нескольких наград "Большого Кристапа", в частности, в 2018 году за фильм "Отец ночь" в номинации "Лучший режиссер игрового фильма" и за лучший фильм года "Год до войны" в 2021 году.

С 2015 года Симанис — доктор искусствоведения LKA, профессор теории кино, монтажа и режиссуры. Занимается исследованиями кино в рамках Института культуры и искусств LKA.

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