Прокремлевская активистка Елена Крейле на заседании суда, на котором разбирается уголовное дело о размещении в окнах ее места жительства российской символики и других прославляющих войну символов, воспользовалась помощью переводчика с русского на латышский язык, общаясь на судебном заседании только на русском языке.

Сегодня суд продолжил рассматривать уголовное дело Крейле. В заседании суда она участвовала в удаленном режиме из Ильгюциемской тюрьмы, так как недавно в другом уголовном процессе была взята под стражу.

На очном судебном заседании присутствовали прокурор дела, а также защитница Крейле и переводчик.

Для дачи показаний на сегодняшнем заседании суда была приглашена сотрудница госполиции, которая в марте прошлого года составила рапорт, а также участвовала в обыске в квартире Крейле. Сама Крейле отметила, что в прошлом году в ее квартире было проведено четыре обыска.

На следующее заседание суда для дачи показаний приглашены еще два сотрудника полиции, также ожидается, что сама Крейле даст показания.

Слушание должно состояться 16 мая в 13:00.

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