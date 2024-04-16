За два первых месяца текущего года в Латвии зарегистрированы 2079 новорожденных, что на 3,8% или 82 меньше, чем за тот же период 2023 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В январе-феврале родились 1071 мальчик и 1008 девочек.

В феврале в стране родилось 1029 детей, что 0,8% больше, чем за тот же месяц 2023 года.

Умерло за два первых месяца года 5040 человек, что на 5,4% или 285 меньше, чем за тот же период 2023 года.

Таким образом, количество умерших в январе-феврале на 2961 превысило количество новорожденных. Естественный прирост населения Латвии остается отрицательным с 1990 года.

За первые два месяца года в Латвии зарегистрированы 674 брака, что на 18,7% меньше, чем за тот же период предыдущего года.

1 марта 2024 года население страны составляло 1,863 млн человек.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit