За два первых месяца текущего года в Латвии зарегистрированы 2079 новорожденных, что на 3,8% или 82 меньше, чем за тот же период 2023 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В январе-феврале родились 1071 мальчик и 1008 девочек.

В феврале в стране родилось 1029 детей, что 0,8% больше, чем за тот же месяц 2023 года.

Умерло за два первых месяца года 5040 человек, что на 5,4% или 285 меньше, чем за тот же период 2023 года.

Таким образом, количество умерших в январе-феврале на 2961 превысило количество новорожденных. Естественный прирост населения Латвии остается отрицательным с 1990 года.

За первые два месяца года в Латвии зарегистрированы 674 брака, что на 18,7% меньше, чем за тот же период предыдущего года.

1 марта 2024 года население страны составляло 1,863 млн человек.

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