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Министерство здравоохранения обсуждает, какая часть социальных взносов может быть выделена на здравоохранение, рассказал в эфире Латвийского радио министр здравоохранения Хосам Абу Мери.

По его мнению, в законопроекте о финансировании здравоохранения следует определить, какая часть социальных взносов пойдет напрямую на медицину, но на нее в любом случае придется выделять и дополнительные деньги из государственного бюджета.

Например, это может быть от 4% до 8% социальных взносов, сказал министр, добавив, что вопрос продолжает обсуждаться с министерствами финансов и благосостояния, так как часть средств может быть перераспределена из социального бюджета.

Проект поправок после обсуждения в "налоговой группе" планируется подать к началу июня, чтобы его можно было дополнительно обсудить летом и внести на рассмотрение в парламент на осенней сессии Сейма.

С другой стороны, говоря о возможном переходе региональных больниц под управление государства, Абу Мери напомнил, что процесс начнется с пилотного проекта в Даугавпилсе, чтобы на этом примере оценить, насколько целесообразен такой переход.

В марте Сейм в очередной раз отложил внедрение системы "двух корзин" медицинских услуг и поручил Минздраву в течение года разработать новый законопроект т финансировании здравоохранения.

С точки зрения Минздрава, стабильное и устойчивое финансирование здравоохранения возможно только в том случае, если выделять на него не менее 12% общих расходов правительства. Другой вариант — частичное обязательное социальное медицинское страхование, что может затруднить получение медицинских услуг для людей, не платящих социальные взносы. Еще один вариант, который обеспечит весьма умеренный, но все же рост поступлений в отрасли, — это модель национального медицинского страхования.

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