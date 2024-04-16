Большое число водителей не соблюдают правила парковки возле магазинов, сообщает передача 360TV ZIŅneši.
За несоблюдение правил Рижская муниципальная полиция в этом году составила 3 600 административных дел.
Правила дорожного движения предусматривают, что авто возле торговых центров или магазинов следует размещать в соответствии как с дорожными знаками, так и дорожной разметкой — белыми непрерывными линиями.
В соответствии с законом "О дорожном движении" за неправильную парковку автомобиля предусмотрена административная ответственность — 30 евро.
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