Большое число водителей не соблюдают правила парковки возле магазинов, сообщает передача 360TV ZIŅneši.

За несоблюдение правил Рижская муниципальная полиция в этом году составила 3 600 административных дел.

Правила дорожного движения предусматривают, что авто возле торговых центров или магазинов следует размещать в соответствии как с дорожными знаками, так и дорожной разметкой — белыми непрерывными линиями.

В соответствии с законом "О дорожном движении" за неправильную парковку автомобиля предусмотрена административная ответственность — 30 евро.

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