Продолжающаяся российская военная агрессия в Украине негативно влияет на эмоциональное состояние жителей Латвии, свидетельствует опрос Kantar.

Такой ответ дали три четверти (76%) респондентов, причем 12% испытывают очень большое влияние, 24% - значительное влияние и 40% - небольшое.

17% жителей Латвии заявили, что война в Украине не повлияла негативно на их эмоциональное состояние, а 7% не смогли дать конкретного ответа на этот вопрос.

Анализ динамики данных показывает, что влияние войны в Украине на эмоциональное состояние населения Латвии постепенно снижается. За два года количество жителей Латвии, на эмоциональное состояние которых влияет война, сократилось с 85% до 76%. Также существенно снизилась доля тех, на кого война влияет сильно и достаточно сильно.

О том, что война в Украине негативно отразилась на их эмоциональном состоянии, чаще заявляли латыши (81%), чем жители русской (или другой) национальности (68%). Среди тех, на кого война не влияет, 13% латышей и 23% жителей других национальностей.

Чаще указывали, что война влияет на их эмоциональное состояние, люди с высшим образованием, работающие в сфере финансов и страхования, в сфере услуг, а также работающие в крупных компаниях (250 и более работников).

Влияние геополитических потрясений на свое эмоциональное состояние также чаще отмечают люди со средне-низким семейным доходом (601 – 1000 евро на человека в месяц).

Школьники и студенты относительно чаще отвечали, что геополитические события - война на Украине - мало или совсем не затронули их (79%).

Опрос проводился через интернет с 26 по 28 марта, в нем участвовали 800 жителей Латвии в возрасте от 18 до 65 лет.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram