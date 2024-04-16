22 апреля в 17:00 Rīgas satiksme в онлайн-режиме проинформирует жителей о планах продлить трамвайную линию 7-го маршрута, сообщает агентство LETA со ссылкой на представителя предприятия Байбу Барташевичу-Фелдмане.

Продление линии планируется от конечной остановки трамвая Dole до перекрестка улиц Латгалес и Вишкю.

Сейчас 7-й трамвай курсирует по маршруту от улицы Аусекля до Кенгарагса с конечной остановкой возле торгового центра Dole. Рельсовую дорогу планируется продлить более чем на два километра.

Проект планируется реализовать к лету 2026 года. Предполагается, что продление трамвайной линии может обойтись примерно в 28 млн евро.

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