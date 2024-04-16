Латвийский Союз свободных профсоюзов (LBAS) предлагает установить минимальную зарплату в размере 50% от среднемесячной зарплаты в стране.

Как сообщила специалист по общественным отношениям LBAS Санита Биркенфелде, 17 апреля состоится заседание подсовета Национального совета по трехстороннему сотрудничеству (NTSP), на котором будет обсуждаться директива об адекватной минимальной зарплате в Латвии.

Цель директивы — обеспечить, чтобы работники получали адекватную минимальную зарплату для достойного проживания, независимо от того, где они заняты. Минимальная зарплата должна быть такой, которая может обеспечить достойный стандарт жизни, снизить бедность занятых лиц, а также способствовать социальной сплоченности и ограничить различия в оплате труда мужчин и женщин.

Ранее LBAS уже настаивал, что и Латвии следует строго придерживаться установленной Евросоюзом директивы, устанавливающей минимальную зарплату в размере 50% от среднемесячной зарплаты в стране.

Сейчас Министерство благосостояния внесло компромиссное предложение — установить минимальную месячную заработную плату в размере 45% от среднемесячной оплаты труда. Биркенфелде отметила, что это не выполняет требование профсоюзов.

LBAS подчеркивает, что увеличение минимальной зарплаты необходимо, так как долгое время росла дороговизна жизни, что напрямую влияет на благосостояние и способность жителей Латвии удовлетворять как семейные, так и личные потребности. Несоразмерное соотношение между минимальной и средней месячной зарплатами может привести к социальному и экономическому неравенству в обществе, а также расширяет пространство для распространения теневой экономики в сегменте зарплат в конвертах.

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