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Департамент городского развития Рижской думы до 10 мая организует опрос жителей столицы об их привычках и возможностях времяпрепровождения по вечерам и ночью, сообщает агентство LETA со ссылкой на Рижскую думу.

Цель исследования — выяснить ощущения, привычки и наблюдения людей, живущих в Риге и работающих в вечернее и ночное время.

По данным самоуправления, люди все больше времени проводят на работе и все чаще отдыхают с 6 вечера до 6 утра, поэтому вопросы здоровья и ночного покоя становятся особенно важными в эти часы. В то же время растущая потребность людей в повседневных услугах в нерабочее время и увеличение количества людей, находящихся на улице по вечерам и ночью, повышают риски безопасности.

Опрос анонимен. Анкета доступна в разделе "Принять участие" на сайте georiga.lv.

Помимо личной информации о возрасте, районе проживания и других подобных данных, в анкете задаются вопросы об отдыхе, доступе к услугам в нерабочее время (аптеки, общественный транспорт, рынки, фитнес), а также о безопасности в районе проживания.

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