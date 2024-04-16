В среду, 17 апреля, в 10:30 перед зданием Рижской думы пройдет пикет против передачи территории на Луцавсале под строительство национального футбольного стадиона, сообщили агентству LETA организаторы мероприятия, общество Daugavkrastu dārzi.

Как сообщили агентству LETA в Рижской думе, пикет заявлен официально. Его цель - протест против строительства футбольного стадиона на Луцавсале. Планируется, что в мероприятии примут участие 100 человек.

В обществе агентству LETA объяснили, что оно призывает отложить принятие решения о передаче земельного участка на Луцавсале в безвозмездное пользование Латвийской футбольной федерации (ЛФФ).

Организация призывает ЛФФ уточнить конкретное количество мест на стадионе и необходимых мест для парковки автомобилей, а также оптимизировать необходимый для строительства стадиона земельный участок.

По мнению общества Daugavkrasta dārzi, после актуализации этой информации необходимо обновить список доступных для строительства стадиона земельных участков. Кроме того, нужно нанять независимого консультанта по городскому планированию, который проведет независимое исследование, чтобы найти лучший участок для строительства стадиона.

Общество считает, что дума должна принять решение о сохранении Луцавсалы в будущем как зеленой территории без права застройки и внести соответствующие поправки в план развития Риги.

Как сообщалось ранее, 2 апреля на заседании Комитета городского имущества Рижской думы был поддержан проект решения о передачи десяти гектаров земли в безвозмездное пользование сроком на пять лет Латвийской футбольной федерации для строительства национального футбольного стадиона на Луцавсале.

Окончательное решение о передачи земельного участка в безвозмездное пользование Футбольной федерации будет принято на заседании Рижской думы.

Садоводы призывают Рижскую думу пересмотреть инициативу строительства футбольного стадиона на Луцавсале.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram