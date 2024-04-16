Комиссия Сейма по делам госуправления и самоуправлений сегодня не поддержала предложение депутата Гиртса Валдиса Кристовскиса (Единство) о поправках к закону "Об устройстве госуправления", которые предусматривают ежемесячную публикацию зарплат должностных лиц учреждений на сайтах конкретных учреждений с указанием имени, фамилии и суммы зарплаты.

Предложение распространяется в частности на министерства и находящиеся в их подчинении учреждения и агентства, а также учреждения самоуправлений и высшие учебные заведения.

Аналогичную норму статьи 92 закона "Об устройстве госуправления" Сейм отменил в поправках от 29 ноября 2017 года для формирования регулирования в другом законе. В результате информация о начисленном вознаграждении доступна только в декларациях государственных должностных лиц, публикуемых один раз в год.

"Каждый человек должен иметь свободную возможность оценивать расходование государственного и муниципального бюджетов, в том числе зарплату должностных лиц. Гласность информации — это права человека, вытекающие из закрепленной в статье 100 Конституции свободы слова. Чтобы выразить мнение, нужно получить сведения, на основании которых его формировать. Информация должна быть понятной и актуальной, на основании которой каждый может формировать свое мнение, ожидать соответствующих услуг и открытости от госуправления", — считает депутат Кристовскис.

Он также напомнил, что зарплату государственных и муниципальных должностных лиц и работников создают латвийские налогоплательщики, поэтому информация должна быть публичной.

Публикация зарплат должностных лиц и работников государства и самоуправлений ежемесячно на домашней странице учреждения по сравнению с декларациями государственных должностных лиц создаст обществу более широкие возможности контролировать разумное расходование бюджетных средств, считает депутат.

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