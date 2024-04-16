Во вторник правительство Латвии приняло решение об отправке первой партии дронов в инициированную Латвией коалицию дронов в поддержку Украины, сообщила во вторник журналистам премьер-министр Эвика Силиня.

Если до этого отправка дронов осуществлялась на общественные пожертвования, то сегодняшним решением правительства через инициированную Латвией коалицию дронов отправляется первая крупная партия.

Министр обороны Андрис Спрудс отметил, что это первый важный вклад Латвии в эту коалицию. В закупках задействована местная индустрия, и это означает, что коалиция дронов активно набирает обороты для поддержки Украины.

Дроны для Украины отличаются высоким качеством и прошли проверки, добавил министр.

14 февраля наряду с Латвией письмо о намерениях членства в коалиции дронов подписали Украина, Дания, Эстония, Литва, Нидерланды, Германия и Швеция. 15 февраля к коалиции присоединилась Великобритания, а позже о присоединении объявила и Канада.

Латвия будет выделять на развитие коалиции дронов не менее 10 млн евро в год. Амбиция входящих в коалицию дронов стран - обеспечить 1 млн дронов для нужд Украины. Подписав письмо о намерениях, страны обязуются вкладывать ресурсы в производство дронов, осуществлять поставки дронов и их запчастей в Украину, а также проводить испытания дронов и обучение войск и способствовать внедрению других технических решений.

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