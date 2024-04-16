Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста внутреннего валового продукта (ВВП) Латвии на текущий год, свидетельствует обнародованный во вторник отчет МВФ о перспективах мировой экономики (World Economic Outlook).

В отчете МВФ прогнозирует, что экономика Латвии в этом году вырастет на 1,7%, а в следующем году - на 2,4%.

В октябре МВФ прогнозировал, что ВВП Латвии в этом году увеличится на 2,6%.

В последних прогнозах говорится, что инфляция в Латвии в этом и следующем годах ожидается на уровне 2% и 3,6% соответственно. По расчетам МВФ, уровень безработицы и в этом, и в следующем году составит 6,5%, а на счету текущих платежей в этом году будет зарегистрирован дефицит в размере 3,8% ВВП, а в следующем - в размере 3,9% от ВВП.

Для Литвы прогнозируется рост ВВП в этом году на 2,2%, а в следующем году - на 2,5%. Инфляция в Литве в этом году ожидается в размере 1,5%, а в следующем году - 2,3%, а на счету текущих платежей и в этом, и в следующем году излишек должен составить 1,3% от ВВП. МВФ ожидает, что уровень безработицы в Литве в этом году составит 6,3%, а в следующем году - 6,1%.

В Эстонии МВФ прогнозирует в этом году спад экономики на 0,5%, а в следующем году - рост на 2,2%. Как подсчитали в МВФ, инфляция в Эстонии в этом и следующем годах составит 4,2% и 2,5% соответственно. Дефицит на счету текущих платежей в этом году прогнозируется в размере 3,4% от ВВП, а в следующем году ожидается его падение до 2,7% ВВП. Уровень безработицы в Эстонии, по оценкам МВФ, в этом и в следующем году составит 8,1% и 7,7% соответственно.

В еврозоне МВФ прогнозирует рост ВВП на 0,8% в этом году, а в следующем году предполагается ускорение роста экономики до 1,5%.

Инфляцию в сформированной 20 странами зоне единой валюты МВФ ожидает на уровне 2,4% в этом году и 2,1% - в следующем. На счету текущих платежей в предстоящие два года прогнозируется профицит в размере 2,3% ВВП. Уровень безработицы в еврозоне в этом году составит 6,6%, а в следующем - 6,4%, подсчитали в МВФ.

Согласно прогнозам, ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, в этом году увеличится на 0,2%, а в следующем ожидается рост на 1,3%.

МВФ прогнозирует, что в Великобритании в этом году ВВП вырастет на 0,5%, а в следующем году темп роста составит 1,5%.

В Украине фонд прогнозирует рост ВВП на 3,2% в этом году и его ускорение до 6,5% в следующем году. Экономике страны-агрессора России МВФ прогнозирует рост на 3,2% в этом году и на 1,8% - в следующем году.

Рост экономики США прогнозируется в этом году в размере 2,7%, а в следующем году - в размере 1,9%, в то время как во второй по величине экономике мира Китае в этом году прогнозируется рост ВВП на 4,6%, а в следующем году - на 4,1%.

Рост ВВП третьей по величине экономики мира - Японии - в этом году, как подсчитали в МВФ, составит 0,9%, а в следующем году ожидается увеличение ВВП на 1%.

Мировой экономике в целом МВФ прогнозирует рост на 3,2% и в этом, и в следующем году.

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