Латвия в этих геополитических условиях оценивает любые сценарии очень серьезно, заявил сегодня журналистам министр обороны Андрис Спрудс, сообщает агентство LETA.

Во вторник на закрытом заседании, на которое были приглашены представители Министерства иностранных иностранных дел, Министерства обороны, Министерства финансов, Государственной пограничной охраны и Valsts nekustamie īpašumi, правительство рассмотрело два конфиденциальных и секретных вопроса.

На вопрос, обсуждалось ли в закрытой части заседания укрепление восточной границы страны, Спрудс ответил, что эта тема регулярно стоит в повестке дня правительства. Минобороны взяло на себя ведущую роль в сотрудничестве с Министерством внутренних дел.

План инвестиций в размере 303 млн евро очень важен в целом для укрепления обороноспособности, хотя граница охраняется уже сейчас. "Мы подстраиваемся под нынешние требования и при строительстве забора, призванного задержать потоки нелегальной миграции, и одновременно укрепляем меры военной контрмобильности", — отметил министр.

Как сообщалось, недавно утвержденный правительством план военного укрепления и контрмобильных мер на восточной границе является частью будущей линии обороны Балтии, которая будет включать создание опорных пунктов подразделений Национальных вооруженных сил вдоль всей границы с Россией и Белоруссией: оборонительных позиций для военнослужащих и укрепленных оборонительных позиций, различных препятствий, противотанковых рвов, складов боеприпасов и мин.

В ближайшие пять лет в укрепление границы оборонная отрасль вложит 303 млн евро. Работы, на которые предусмотрено это финансирование, начались в марте.

Чтобы не допустить передвижения противника, укрепление границы в Латвии начнется с перекапывания существующих дорог и создания противотанковых рвов, а позже в противотанковые рвы будут преобразованы и расположенные в приграничной зоне мелиоративные отводные канавы.

Кроме того, будут размещены препятствия различного типа, например, противотанковые рвы будут усилены бетонными блоками и конструкциями — так называемыми "драконьими зубами" и противотанковыми минами. Размещение препятствий будет приспособлено под местность, при этом будут использованы естественные препятствия — болота, леса и другие природные объекты.

Одновременно в пограничной зоне будут установлены и оборудованы безопасные хранилища взрывчатых веществ и мин, а также инженерно-технических материалов для оперативного усиления оборонных позиций. Кроме того, будут разработаны планы по подготовке к быстрому и эффективному перекрыванию важнейших транспортных артерий — дорог, железных дорог, мостов — с целью задержать возможное продвижение противника.

В этом году на реализацию предусмотренных планом мероприятий предусмотрено 25 млн евро.

Хотя сейчас план рассчитан на пять лет, в целом укрепление обороноспособности страны будет происходить в долгосрочной перспективе.

Министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии в январе этого года подписали соглашение о создании линии обороны Балтии для укрепления восточной границы стран Балтии и НАТО. Линия обороны Балтии будет строиться скоординированно, однако каждая страна будет покрывать расходы из собственных бюджетных средств.

Линия обороны Балтии существенно укрепит потенциал стран Балтии по военной обороне своих границ и создаст препятствия для возможных молниеносных военных операций России. Строительство линии согласуется с оборонными планами НАТО.

Соглашение стран Балтии не предусматривает, что все страны синхронно в один день начнут или завершат строительство этой линии.

Утвержденный правительством план будет реализован параллельно с осуществляемым Министерством внутренних дел и Valsts nekustamie īpašumi строительством инфраструктуры восточной границы страны, в том числе забора. На строительство инфраструктуры до сих пор потрачены миллионы евро и в дальнейшем предусмотрены объемные суммы.

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