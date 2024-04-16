По состоянию на начало текущего года в Латвии работали 8700 граждан Украины, сообщили агентству LETA в Центральном статистическом управлении со ссылкой на данные Службы государственных доходов.

Больше всего граждан Украины работает в промышленности — 22,8%. В сфере гостеприимства и общественного питания занято 13,3%, в торговле, ремонте автомобилей и мотоциклов — 13%. 11,1% заняты в сфере финансов, страхования, научных, административных услуг и операций с недвижимостью, а 9% работают в строительстве.

38,7% украинцев работают уборщиками, работниками на кухне, грузчиками и др. 16,1% — квалифицированные рабочие и ремесленники, 14,8% — работники сферы обслуживания и продаж, 12,7% — старшие специалисты и специалисты, 0,9% — руководители.

По состоянию на 1 января 2024 года в учебных заведениях Латвии было зарегистрировано 4000 граждан Украины. В дошкольных и общеобразовательных учреждениях было зарегистрировано около 3700 детей, в учреждениях профессионального образования — около 140 учащихся, а в высших учебных заведениях — чуть более 100 студентов-украинцев.

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