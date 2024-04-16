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Со следующего учебного года в программу среднего образования будет включен обязательный предмет по государственной обороне (ПГО), предусматривают поправки к стандарту общего среднего образования, принятые во вторник правительством.

ПГО будет одним из основных курсов по здравоохранению, безопасности и физической активности. Его освоение будет проходить восемь учебных часов один день в месяц в течение двух последовательных учебных лет. Для освоения курса предусмотрено 112 учебных часов.

Школы смогут сами выбирать, реализовать ли ПГО в дополнение к существующей учебной нагрузке или за счет других предметов. Если динамика учебных результатов учащихся ухудшится, руководитель школы сможет изменить количество часов на курсе, увеличив их по необходимости.

Министерство образования и науки поясняет, что такой вариант выбран, так как в каждом учебном заведении формируются учебные планы с разным количеством учебных часов с учетом предложения углубленных курсов.

ПГО будет преподаваться по разработанной центром Яунсардзе учебной программе, преподавание и оценку результатов школьников будут осуществлять инструкторы Яунсардзе.

В 2018 году Сейм принял решение, что с 1 сентября 2024 года предмет по государственной обороне в качестве обязательного вводится во всех образовательных учреждениях общего и профессионального среднего образования.

Главная цель этого учебного предмета — повышение патриотизма и обеспечение возможности освоения основных военных навыков для воспитания лояльных Латвии граждан, что имеет значение в контексте всеобщей обороны государства.

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