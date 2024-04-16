Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

В День восстановления независимости 4 мая в Резекне состоится парад Национальных вооруженных сил (НВС) и сотрудников органов Министерства внутренних дел (МВД) и ряд других праздничных мероприятий, сообщили агентству LETA в самоуправлении.

В этом году после 12-летнего перерыва в Резекне вновь пройдет военный парад, который будет транслироваться в прямом эфире Латвийского телевидения.

Жители и гости города в этот день смогут увидеть парад военнослужащих и военной техники, показательные выступления различных подразделений, их информационные стенды и выставку техники, послушать концерт, посетить спортивные мероприятия и ярмарку домашних производителей.

Праздничная программа начнется в 9:00 с богослужения в римско-католическом соборе Святейшего сердца Иисуса в Резекне.

В 11:00 у памятника "Едины для Латвии" начнется военный парад, а с 12:00 часов на стадионе 2-й Резекненской средней школы пройдут показательные выступления кинологов Государственной пограничной охраны со служебными собаками.

В течение дня различные праздничные мероприятия пройдут в Фестивальном парке, на стоянке возле Резекненского дома культуры и на футбольном поле Резекненского олимпийского центра.

В Латгальском посольстве Gors в 15:00 состоится концерт оркестра Земессардзе и оркестра ВВС США в Европе.

Уже традиционно 4 мая НВС проводят военный парад в одном из исторических краев Латвии. В прошлом году парад состоялся в Алуксне, а в этом году это праздничное мероприятие примет Резекне.

Чтобы познакомить с НВС и тех жителей, которые не имеют возможности посетить традиционный праздничный парад 18 ноября в Риге, в 2012 году Минобороны положило начало новой традиции — проводить военный парад 4 мая в одном из краев Латвии, и впервые он состоялся в 2012 году в Резекне. С 2013 года парад проходит под девизом "4 мая - праздник свободы".

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit