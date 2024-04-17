В этом году Министерство образования и науки (МОН) утвердило решения самоуправлений о реорганизации или закрытии 31 образовательного учреждения, сообщает министерство.

12 школ присоединены к другому учреждению. Шесть учебных заведений изменили уровень образования. Два образовательных учреждения - Юрмальская основная школа в Яундубулты и Юрмальская средняя школа в Пумпури - будут реорганизованы путем слияния.

Девять из согласованных муниципальных решений касались детских садов, в основном в Лиепае.

В прошлом году в Латвии было закрыто или реорганизовано 52 образовательных учреждения.

Решения о создании, реорганизации или закрытии образовательных учреждений принимаются муниципалитетами. О своем решении самоуправления информируют Министерство образования и науки, представляя документы.

При рассмотрении вопросов о согласовании решения муниципалитетов министерство оценивает качество работы образовательного учреждения, доступность дополнительного образования, транспортные возможности, развитие сети образовательных учреждений в муниципалитете. Также учитывается мнение заинтересованных сторон - школьников, учителей, родителей, - говорят в МОН.

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