Сборная Латвии по хоккею в сотрудничестве с Государственной пожарно-спасательной службой (VUGD) во вторник посетила Колледж пожарной безопасности и гражданской защиты (UCAK), где хоккеисты примерили на себя роль спасателей.

Экипировку пожарных и спасателей примерили не только хоккеисты, но и тренерский состав латвийской сборной — Харийс Витолиньш, Артурс Ирбе, Вилле Пелтоненс, Петери Нуммелинс, Лаурис Дарзиньш, Эрикс Высоцкис и Петерис Громс.

Как отметил главный тренер сборной Харийс Витолиньш после мероприятия, это была отличная возможность для команды взглянуть на то, насколько тяжелая, ответственная и сложная работа у латвийских пожарных. Такие инициативы не только помогают сплотить игроков и тренеров сборной, но и способствуют более тесным связям между представителями спорта и специалистами различных профессий в обществе.

Латвийская Хоккейная федерация (LHF) выражает благодарность Государственной службе пожарной охраны и спасения (VUGD) за возможность посетить тренировочную базу UCAK и почувствовать себя в роли спасателей.

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