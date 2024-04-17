Foto: DELFI

В среду возле Рижской думы около 50 человек протестовали против строительства футбольного стадиона на Луцавсале.

Протест проходил перед заседанием Рижской думы, на котором ожидается решение о предоставлении в безвозмездное пользование Латвийской федерации футбола (LFF) территории площадью 10,5 га на Луцавсале. LFF за два с половиной года планировала построить там свое офисное здание и две тренировочные площадки, а строительство национального стадиона предполагается завершить в середине 2030 года, если все будет проходить по плану.

Протестующие держали в руках различные плакаты, а один активист даже принес на протест холодильник.

За протестом наблюдали и депутаты Рижской думы, с речью выступил мэр Риги Вилнис Кирсис (Новое единство).

Как уже сообщалось, хотя в обществе нет однозначной поддержки проекта стадиона на Луцавсале, наибольшие опасения вызывают отсутствующие финансы — LFF сейчас не может гарантировать привлечение необходимой денежной суммы.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit