В среду возле Рижской думы около 50 человек протестовали против строительства футбольного стадиона на Луцавсале.

Протест проходил перед заседанием Рижской думы, на котором ожидается решение о предоставлении в безвозмездное пользование Латвийской федерации футбола (LFF) территории площадью 10,5 га на Луцавсале. LFF за два с половиной года планировала построить там свое офисное здание и две тренировочные площадки, а строительство национального стадиона предполагается завершить в середине 2030 года, если все будет проходить по плану.

Протестующие держали в руках различные плакаты, а один активист даже принес на протест холодильник.

За протестом наблюдали и депутаты Рижской думы, с речью выступил мэр Риги Вилнис Кирсис (Новое единство).

Как уже сообщалось, хотя в обществе нет однозначной поддержки проекта стадиона на Луцавсале, наибольшие опасения вызывают отсутствующие финансы — LFF сейчас не может гарантировать привлечение необходимой денежной суммы.

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