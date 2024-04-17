Будет ли в латышском языке три пола — он, она, они (viņš, viņa, viņo)? Это и другие предложения выдвинула лингвист, переводчик и преподаватель Айга Вецкалне, написавшая "Путеводитель инклюзивного языка", цитирует агентство LETA публикацию издания Latvijas Avīze.

Комиссия экспертов по латышскому языку Центра государственного языка эти предложения оценила жестко, указав, что "они, скорее, должны рассматриваться как ограничение свободы слова и даже угроза здравому смыслу". Сама Вецкалне подчеркивает, что издание руководства — ее частная инициатива и оно ни в коем случае не является обязательным. Тем временем некоторые пользователи соцсетей попытались создать впечатление, что руководство — официальный документ, которому теперь все должны следовать.

Например, пользователь "X" Андрис Витолс называет его "недавно утвержденным", хотя оно нигде не утверждено. Другие пользователи высказывают подозрения, что издание было профинансировано Фондом общественной интеграции (ФИО) или другим государственным учреждением, что не соответствует действительности.

Старший эксперт ФОИ по вопросам многообразия Сигита Занковска-Одиня отмечает, что руководство не является обязательным для тех, кто работает в государственных учреждениях, но фонд рад, что оно появилось, так как это станет первым шагом в дискуссии по важным вопросам. Что же рекомендует лингвист в своем руководстве и почему эксперты по латышскому языку так его критикуют, в то время как представители сферы общественной интеграции настроены положительно?

Вецкалне утверждает, что ни один из включенных в путеводитель терминов она не придумывала сама, а лишь обобщила то, что уже упоминалось в статьях и исследованиях других лингвистов и в практике переводчиков. При ознакомлении с руководством видно, что содержащиеся в нем рекомендации касаются языковых изменений для самых разных групп общества, и в первую очередь рекомендуется ввести в латышский язык небинарные местоимения, используя для небинарных людей вместо "viņš" и "viņa" местоимения "viņi", "viš" или "viņo".

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