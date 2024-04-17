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В восьми рижских садах за 1,2 миллиона евро отремонтируют дорожки, а в семи детских садах за 517 тысяч евро обновят заборы, решила сегодня Рижская дума.

Работы по благоустройству территории и обновлению дорожек запланированы в детском саду Laismiņa на улице Слокас, 211, в детском саду Dardedze на улице Слокас, 209, в Рижском 104-м дошкольном учреждении на ул. Слокас, 207, в детском саду Saulstariņi на улице Стурманю, 7, в 59-м дошкольном учреждении на улице Гростонас, 4, в 79-м дошкольном учреждении на улице Клияну, 17, в 244-м дошкольном учреждении на Марса гатве, 8 и в детском саду Jumis на улице Яунрозес, 12.

На этот проект самоуправление возьмет в кредит 1,05 миллиона евро из Государственной казны, а 116 770 выделит из своего бюджета.

Заборы планируется отремонтировать в детском саду Saulstariņi на улице Гобас, 27, в 160-м дошкольном учреждении на улице Вангажу, 40А, в детском саду Kadiķītis на улице Гара, 31, детском саду Čiekuriņš на улице Гауяс, 32Б, в 239-м дошкольном учреждении на улице Бралю Каудзишу, 50, в 259-м дошкольном образовательном учреждении на улице Яня Грестес, 3 и в дошкольном учреждении Zilbīte на улице Малнавас, 4.

Общая стоимость работ составит 517 100 евро, в том числе 465 390 - кредит из Государственной казны и 51 710 евро — софинансирование самоуправления.

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