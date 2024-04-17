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Дом по адресу Ранькя дамбис, 14, который еще в 2012 году был признан разрушающимся, продолжает разваливаться. Дождется ли он реконструкции, выяснял Rus.Lsm.

У здания дежурит патрульный автомобиль полиции самоуправления. "Сейчас экипажи полиции периодически продолжают наблюдение и патрулирование этого места, чтобы ограничительные ленты не были сорваны. И чтобы они могли выполнять свою функцию", — рассказала представитель Рижской муниципальной полиции Кристине Клявениеце

Полиция оповестила о проблеме и специалистов Рижской думы. В столичном самоуправлении подтвердили, что с 2012 года объект имеет статус развалин, и владелец платит за него повышенный налог на недвижимость. В 2018 году там произошел пожар и выгорели все внутренние перекрытия. Также была угроза обрушения фасада здания.

В ноябре того же года Рижская дума полностью перекрыла движение по Ранькя дамбис, что вызвало серьезные транспортные проблемы в Пардаугаве. В 2020 году по принуждению самоуправления собственник здания, компания Novira Capital, провела работы по консервации здания и устранила признаки опасности.

Сейчас эти признаки снова появились, и пешеходы на остановке не находятся в безопасности.

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