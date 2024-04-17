Центр жителей рижских микрорайонов (Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs) в период с 22 по 28 апреля начнет устанавливать первые модули нового дизайна для уличной торговли на специально оборудованных муниципальных уличных торговых площадках. Работы по демонтажу старых конструкций стартуют с 17 апреля, сообщается на сайте самоуправления Riga.lv.

С целью обеспечить установку новых модулей для уличной торговли, с 17 апреля запланирован демонтаж старых торговых модулей на следующих торговых площадках в Риге:

Улица Валдекю, 53 (Valdeķu ielā 53);

Угол улиц Парадес и Плекснес (Parādes un Plēksnes ielas stūrī);

Улица Гипократа напротив ул. Гайлезера (Hipokrāta ielā pretī Gaiļezera ielai);

Угол улиц Кр. Валдемара и Зирню (K. Valdemāra un Zirņu ielas stūrī);

На красных линиях улицы Тилту, рядом с конечной остановкой 3 троллейбуса (Tilta ielas sarkanajās līnijās, blakus 3.trolejbusa galapunktam);

Проспект Виустура, напротив строения номер 24 (Viestura prospektā, pretī ēkai Nr. 24);

Угол улиц Мурьяну и Юглас (Murjāņu un Juglas ielas stūrī).

В этом году планируется установить 22 новых модуля в Цепниеккалнсе, Даугавгриве, Межциемсе, Брасе, Саркандугаве, Милгрависе и Югле. Всего за три года планируется установить 64 новых навеса. Дизайн новых модулей разработал архитектор Томс Кампарс.

Модули во всех случаях предусматривают создание торговых мест с крышей и стенами, чтобы защитить продавцов и покупателей от дождя, ветра и жгучего солнца. Дизайн модулей подходит для размещения в различных комбинациях в соответствии с каждым местом для уличной торговли. Для каждого модуля предусмотрены функциональные элементы, которые позволят адаптировать затенение для ассортимента предлагаемых товаров.

Для использования муниципальных уличных торговых площадок необходимо получить разрешение на организацию уличной торговли и оплатить муниципальный сбор.

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