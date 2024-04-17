Рижское самоуправление планирует создать Фонд энергоэффективности (Energoefektivitātes fonds), с помощью которого можно будет оказывать финансовую поддержку и предоставлять выгодные долгосрочные кредиты для обновления жилых зданий. Об этом сообщает муниципальный портал Riga.lv со ссылкой на решение комитета Рижской думы.

"Мы продолжаем работу над жилищной политикой, направленной на обеспечение нового жилья. Одним из следующих шагов будет создание Фонда энергоэффективности Риги и внедрение новых способов финансирования строительства и обновления жилья, мы рассматриваем такие варианты, как налоговые льготы, зеленые облигации, средства совместного финансирования общественных, частных и некоммерческих партнеров," — заявил председатель комитета по жилищной и экологической политике Рижской думы Виестурс Зепс.

Несмотря на то, что очередь на получение муниципального жилья в Риге с каждым годом сокращается (в начале 2023 года 1954 человека), жилищный фонд муниципалитета для предоставления помощи в решении квартирного вопроса недостаточен, учитывая потребности жителей и то, что часть жилых помещений муниципалитета находится в плохом техническом состоянии или имеет несовременную планировку (тип общежитий).

Необходимо отметить, что семьи с низким или средним доходом не могут себе позволить приобрести жилье (или достойное жилье) на свободном рынке и в то же время не соответствуют статусу, чтобы претендовать на помощь муниципалитета. Например, в основных принципах включена поддержка решения вопроса жилья для специалистов, работающих в важных для выполнения функций муниципалитета профессиях, и их семей (таких насчитывается около 2000 специалистов).

Предусмотрены меры, которые позволят достичь следующих показателей:

Обновление и повышение энергоэффективности 1200 жилых помещений Рижского муниципалитета и более чем 20 000 частных квартир.

Постройка или приобретение более чем 1000 новых жилых помещений муниципалитета Риги, включая более чем 300 помещений в совместных проектах с частным сектором и 350 помещений Рижского муниципалитета с низкой арендной платой и помещений в социальных домах.

Возможность сократить или даже устранить очередь для жителей, ожидающих жилье от муниципалитета Риги.

Возможность расширить круг лиц (семей), получающих поддержку.

Активность строительства жилья в Риге в частном секторе выросла в полтора раза — было построено 16 000 новых жилых помещений.

После окончательного утверждения основных принципов планируется разработать программу жилья Риги, инвестиционные вложения для реализации которой отразятся в плане инвестиций, создать Центр компетенций в сфере жилья для эффективного использования различных финансовых ресурсов.

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