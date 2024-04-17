Латвия включила пророссийского украинского музыканта Михаила Михайловича Решетняка, известного под сценическим псевдонимом Миша Марвин, в список нежелательных лиц, сообщила премьер-министр и исполняющая обязанности министра иностранных дел Эвика Силиня ("Новое Единство").

Музыкант был включен в черный список на основании положения закона, согласно которому, если иностранец является нежелательным для Латвии лицом, решение о его включении в список принимает министр иностранных дел.

Решетняку запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок.

20 апреля Решетняк должен был дать концерт в рижском клубе "First Club". Ранее на этой неделе в социальных сетях обратили внимание властей на его деятельность, указав, что музыкант регулярно сотрудничает с российскими исполнителями, которые восхваляют кремлевский режим.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!