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Учитывая нападение на Израиль, важно помочь Украине аналогичным образом защитить свое воздушное пространство, заявила журналистам после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"), которая сегодня и в четверг, 18 апреля, будет участвовать в Евросовете.

По ее словам, на повестке дня совета будут Украина, конкурентоспособность Европейского союза, сельское хозяйство, а также нападение Ирана на Израиль.

"С Балтийскими странами и другими государствами-членами ЕС мы продолжаем поддерживать Украину, и мы хотим продолжать поддерживать Украину, ища варианты противовоздушной обороны в дополнение к тому, что уже было сделано", - сказала премьер-министр.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников проявить такое же "единство" в поддержке Украины, как и в поддержке Израиля, который при помощи Запада отразил иранскую атаку в выходные.

Разочарование Украины задержками в поставках западной военной помощи растет уже несколько месяцев.

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