В среду, 17 апреля, депутаты подкомиссии Сейма по медийной политики в целом поддержали концепцию коммуникации общественных масс-медиа с нацменьшинствами, разработанную Советом по общественным электронным масс-медиа (SEPLP), сообщило агентство LETA. В проекте говорится о том, что общественным медиа нужно обращаться к аудитории нацменьшинств, чтобы лучше достигать ее и предотвратить существование двухобщинного общества. В том числе с 2026 года предусмотрено пропорциональное использование языков национальных меньшинств в содержании масс-медиа, русский язык упоминается тоже.

Совет положительно оценивает новую Концепцию национальной безопасности, но все же считает, что включенный в нее пункт о работе общественных массс-медиа с 1 января 2026 года только на латышском языке и языках, принадлежащих к культурному пространству Европы, неисполним по существу.

В понимании SEPLP, буквальное исполнение этой нормы создало бы риск нарушения Сатверсме (преамбулы и ст. 114), а именно: общественным СМИ запретили бы создавать содержание на языках исторических нацменьшинств Латвии, в том числе русском, ромском, иврите, белорусском.

Депутат Лейла Расима ("Прогрессивные") заявила, что политики наконец получили то, чего ждали долгое время, и теперь осталось реализовать видение SEPLP. И Расима, и депутат Анна Ранцане ("Новое Единство") выразили удовлетворение тем, что SEPLP рассматривает в своем плане Латгали как особый регион, а также предусматривает большее присутствие латгальского языка в общественных средствах массовой информации.

Депутат Наурис Пунтулис от оппозиционного Национального объединения выразил надежду, что видение, представленное SEPLP, будет реализовано в жизни, поскольку, если содержание будет действительно пропорционально представительству нацменьшинств в Латвии, а не доминированию русского языка, то "это будет огромный шаг вперед".

В то же время Пунтулис обеспокоен тем, будут ли планы SEPLP действительно реализованы, поскольку выпуск новостей на других языках по-прежнему допускает различия в содержании. Также Пунтулис считает, что невозможно будет предоставлять содержание на языках всех нацменьшинств, существующих в Латвии.

Председатель SEPLP Янис Сикснис ответил, что содержание будет как переводным, так и оригинальным, к тому же новое содержание на латышском языке, что также понравится меньшинствам. Член правления SEPLP Санита Уплея-Йегермане ответила, что не содержания контента абсолютно на всех языках меньшинств, потому что невозможно обеспечить его качественно, но SEPLP предусматривает изменения по существу, "понимая дух концепции национальной безопасности".

Отвечая на вопрос о пропорциональном распределении контента на языках меньшинств, Сикснис сказал, что не хотел бы обещать ничего конкретного, поскольку варианты разные, и конкретное предложение должно будет поступить от самих общественных медиа. "Общественные средства массовой информации будут формировать новую стратегию, и мы одобрим ее или нет", - сказал Сикснис.

Уплея-Йгермане также заявила, что пока рано говорить о конкретных шагах, но подчеркнула, что "решение SEPLP является историческим, и (..) такого контента, как сейчас, больше не будет существовать в 2026 году".

Концепция нацбезопасности и нацменьшинства

Напомним, что осенью прошлого года Сейм утвердил Концепцию национальной безопасности, в которой говорится, что с 2026 года государство должно прекратить финансирование вещания и производства содержания на русском языке общественными масс-медиа. Сами общественные масс-медиа, а также SEPLP указывал на то, что их мнение при разработке концепции учтено не было.

8 июня в Рижском замке состоялась дискуссия об общественных медиа, инициированная президентом страны Эдгаром Ринкевичем.

"Сейм утвердил Концепцию национальной безопасности, в которой предусмотрен отказ от финансирования русского языка в общественных медиа. Не дискутируя о способе, которым решение было принято, хотел бы отметить, что важно исполнять обозначенную Сеймом политику действий. Легко сказать, что многие решения приняты и не исполнены - можем и сейчас также сделать. Для меня это неприемлемо, поскольку это еще больше подрывает доверие к государственной власти", - сказал президент по итогам дискуссии, а далее продолжил: "Как президент страны я такой подход не поддерживаю. Однако Сейм не сказал, как видит деятельность общественных медиа для нацменьшинств. Неправильно говорить с украинцами, поляками, белорусами и другими меньшинствами по-русски или под брендом rus.lsm.lv (с учетом всего происходящего), но надо сохранить и хорошие наработки, которые существуют уже сейчас. Русские - тоже нацменьшинство, полностью отдать русскоязычное информационное пространство коммерческим игрокам или игрокам, находящимся за пределами Латвии неправильно".

В свою очередь, министр культуры Агнесе Логина ("Прогрессивные") заявила, что концептуально видит роль русскоязычных общественных СМИ, но вопрос заключается в деталях, сроках и возможных переходных этапах. По мнению Логиной, общественные СМИ на иностранном языке - это способ предоставить объективную, проверенную информацию определенной части общества, что особенно важно в условиях, когда необъективные, дезинформирующие новости из страны-агрессора широко доступны на иностранном языке.

В ответ оппозиционное Национальное объединение намерено потребовало отставку министра культуры, причина - высказывания Логиной о необходимости обеспечить содержание общественных масс-медиа в том числе на русском языке. Голосование по проекту выражения недоверия министру культуры Агнесе Логиной состоится в Сейме в четверг, 18 апреля.

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