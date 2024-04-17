В среду, 17 апреля, большинство депутатов Рижской думы не поддержали утверждение бывшего руководителя Государственной службы окружающей среды Элиты Баклане-Ансбергу в должности заместителя исполнительного директора города, хотя она и выиграла объявленный самоуправлением конкурс.

За назначение Баклане-Ансберги проголосовали 24 депутата, против были 22, двое воздержались. Для назначения кандидата на должность исполнительного директора города "за" должен был проголосовать 31 депутат.

Планировалось ввести должность заместителя исполнительного директора города Риги, на которого будут возложены обязанности главы Центральной администрации Рижского самоуправления.

Конкурс на эту должность был объявлен 27 ноября прошлого года, поступило 30 заявок. Оценка претендентов проходила в три тура. Баклане-Ансберга набрала наибольшее количество очков. Номинационная комиссия, созданная муниципалитетом, в которую вошли также представители неправительственных организаций, единогласно приняла решение об итогах конкурса.

После завершения конкурса вопрос о назначении Баклане-Ансберги долгое время не выносился на заседание Рижской думы, так как представленные в самоуправлении политические силы выясняли отношения и искали признаки полиического влияния на кандидата.

Как сообщили агентству LETA в самоуправлении, Баклане-Ансберга получила степень магистра социальных наук по экономике и степень магистра социальных наук по менеджменту в Латвийском университете.

С 2020 года Баклане-Ансберга исполняет обязанности члена правления ГАО Elektriskie sakari.

С 2018 года по август прошлого года она была генеральным директором руководителя Государственной службы окружающей среды, ранее работала в Вентспилском самоуправлении, а с 2010 по 2016 год занимала должность генерального директора Государственной земельной службы.

Баклане-Ансберга покинула пост главы Государственной службы окружающей среды летом 2023 года после разногласий с тогдашним министром защиты окружающей среды и регионального развития Марисом Спринджуксом ("Объединенный список").

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