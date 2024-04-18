Министр экономики Виктор Валайнис (Союз "зеленых" и крестьян) сегодня посетит Даугавпилс с региональным визитом, сообщили агентству LETA в Министерстве экономики.

Валайнис откроет форум для предпринимателей, организованный Минэкономики, Латвийским агентством инвестиций и развития и Финансовым учреждением развития "Altum", а также примет участие в дискуссии "Как с помощью государственной поддержки способствовать устойчивому развитию латгальских предприятий и региона?".

В Даугавпилсской мэрии Валайнис встретится с руководством городской думы и примет участие в дискуссии о проектах развития Даугавпилса.

Также он посетит АО "Даугавпилсский локомотиворемонтный завод", предприятие по производству оптического оборудования "Pulsar Optics" и по производству игр и игрушек "Mister Ejs".

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!