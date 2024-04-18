Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Министр экономики Виктор Валайнис (Союз "зеленых" и крестьян) сегодня посетит Даугавпилс с региональным визитом, сообщили агентству LETA в Министерстве экономики.

Валайнис откроет форум для предпринимателей, организованный Минэкономики, Латвийским агентством инвестиций и развития и Финансовым учреждением развития "Altum", а также примет участие в дискуссии "Как с помощью государственной поддержки способствовать устойчивому развитию латгальских предприятий и региона?".

В Даугавпилсской мэрии Валайнис встретится с руководством городской думы и примет участие в дискуссии о проектах развития Даугавпилса.

Также он посетит АО "Даугавпилсский локомотиворемонтный завод", предприятие по производству оптического оборудования "Pulsar Optics" и по производству игр и игрушек "Mister Ejs".

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit