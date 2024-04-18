В четверг, 18 апреля, Сейм в окончательном чтении и в срочном порядке утвердил поправки президента Эдгара Ринкевича о "О праздничных, памятных и отмечамых днях", предусматривающие, что 5 октября в Латвии будет отмечаться Международный День учителя. Ранее закон предусматривал, что День учителя отмечается в первое воскресенье октября.

Ринкевич призвал установить конкретную дату, поскольку День учителя в международном масштабе отмечается в этот день по инициативе ЮНЕСКО с 1994 года. Дата выбрана в честь Рекомендации о статусе учителей, принятой ЮНЕСКО и Международной организацией труда 5 октября 1966 года.

Президент отмечает, что до сих пор в Латвии День учителя отмечается в первое воскресенье октября, а это создает неоднородную практику празднования этого дня и зачастую вызывает путаницу как у учащихся, так и у их родителей относительно того, когда поздравлять учителей.

"Чтобы стандартизировать подход к празднованию Дня учителя в Латвии и таким образом подчеркнуть престиж и важность этой профессии, я предлагаю установить празднование этого дня в соответствии с Международным днем ​​учителя 5 октября", - было сказано в письме президента, адресованном Президиуму Сейма.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram