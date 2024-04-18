Число лесничих на госслужбе в Латвии сокращается — люди выходят на пенсию, а смены поколений не происходит. Молодые специалисты предпочитают трудоустройство в частном бизнесе, где зарплата выше. Обязанности лесничего — это не только обходы делянок, но и консультации, сообщает Rus.LSM со ссылкой на Латвийское телевидение (ЛТВ).

У лесничего множество обязанностей. Скоро настанет период повышенной пожароопасности, когда рабочий день станет ненормированным — вызов может прийти и в субботнюю ночь. Обычно о возгорании сообщают очевидцы или оперативные службы. Чтобы его погасить, ищут ответственного за территорию лесничего, обходчика, который лучше всего ориентируется на месте. Где именно тот пожар и насколько он успел распространиться, это надо еще найти, отмечает передача ЛТВ.

В последние годы в лесу многое изменилось. Начиная с численности лесничих и их нагрузки. Если раньше в ведении одного специалиста было около 1000 гектаров, то теперь — 15 тысяч или больше. Технологии тоже приходят в лес.

В наши дни взвешивается, нужно ли направлять на наблюдательную пожарную вышку человека. Потому что это требует финансовых средств. Где плотно населенные места — там людей на вышки не ставят. В свою очередь, в Риге уже экспериментируют, наблюдая за лесом удаленно через камеры, рассказал старший лесничий Государственной лесной службы Янис Ренга.

Многие сотрудники Государственной лесной службы уже в почтенном возрасте. Молодых же специалистов переманивают частные компании, рассказала завотделом кадром Лесной службы Инита Авотиня.

В частном секторе лесничие очень востребованы, ведь в Латвии сейчас активно ведется лесоразработка. Потому и зарплаты измеряются несколькими тысячами. Госслужба тут конкурировать не может: зарплата лесничего в ней в среднем от 1300 до 1600 евро до уплаты налогов.

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