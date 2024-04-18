На просьбу оценить готовность Латвии на сегодняшний день к кризисным ситуациям и гражданскую оборону страны, министр внутренних дел ("Новое единство") Рихард Козловскис дал оценку 6,5 из 10, сообщает Rus.LSM.

"По 10-бальной шкале я бы поставил 6,5. Много еще необходимо сделать, но мы многое переоценили и переняли опыт Украины, если говорить именно о гражданской обороне", — сказал министр.

По его словам, Латвия в этом плане движется вперед: поднят вопрос создания убежищ, принято решение о создании кризисного управления, разработано приложение 112. Последним глава МВД рекомендует всем жителям пользоваться уже сейчас.

Однако, Козловскис признал, что нужно работать над материальными резервами, которые не дотягивают до оценки 6,5.

"Министерство внутренних дел оценило опыт Эстонии, Финляндии, Польши и еще двух стран, и в конце месяца мы представим правительству концепцию, как лучше управлять материальными резервами в целом", — пообещал министр.

Он рассказал, что в Латвии есть около 5 тысяч зданий с подвалом, которые находятся в собственности государства и самоуправлений, и которые можно адаптировать под убежища. Сейчас идет проверка этих зданий.

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