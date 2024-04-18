Учащиеся основной школы - 1-9-х классов 0 смогут отказаться от изучения русского как второго иностранного языка, предусматривают поправки к Закону "Об образовании", принятые в четверг в Сейме во втором чтении.

Как сообщили Delfi в пресс-службе Сейма, если школьник откажется изучать русский язык до 21 июня этого года, то уже с нового учебного года он сможет изучать другой иностранный язык.

Ученики 4-8-х классов, которые отказались от изучения русского языка в этом учебном году, могут быть переведены в следующий класс без оценки по второму иностранному языку. У девятиклассников в аттестат пойдет средняя оценка по этому предмету в предыдущие учебные годы.

Отказаться от изучения русского языка родители школьника могут в письменном виде, а руководитель учебного заведения проинформирует об этом учредителя школы, который обязан будет предоставить возможность изучения другого иностранного языка.

Цель законопроекта — переход к изучению как второго иностранного языка в школах одного из официальных языков ЕС. Как отмечают авторы законопроекта, после того, как Россия развязала войну в Украине, в Латвии изменилось отношение общества к России в целом, в том числе уменьшилось желание изучать русский язык, о чем свидетельствуют обращения родителей в школы и Министерство образования и науки.

Школьники, которые до 2025/2026 учебного года начнут изучать русский язык как второй иностранный, могут продолжать его изучение до окончания 9-го класса, но не дольше, чем до конца 2029/2030 учебного года. Ранее русский был самым распространенным вторым иностранным языком в школах Латвии.

Также поправки закрепляют включение в программы среднего образования уроков государственной обороны. Законопроект еще должен быть рассмотрен Сеймом в третьем, окончательном чтении.

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