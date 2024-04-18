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На заседании Рижской думы депутаты "Согласия" раскритировали проект реконструкции перекрестка улиц Лиелирбес и Улманя гатве, сообщает агентство LETA. По мнению оппозиции, после реконструкции на перекрестке будут образовываться пробки. Перекресток улиц Лиелирбес и Улманя гатве планируется перестроить, чтобы обеспечить доступ к новому магазину Depo в Марупе, на улице Лиела, 2.

На заседании рассматривались не конкретные решения, а вопрос о том, чтобы разрешить инвестору, который будет реконструировать перекресток, не платить арендную плату за использование дорожной инфраструктуры. Тем не менее оппозиционные депутаты поинтересовались, кто принял и согласовал конкретное решение.

Как заявил депутат от "Согласия" Константин Чекушин, это было сделано без анализа транспортных потоков и общественного обсуждения. По мнению фракции, после реконструкции на перекрестке будут образовываться пробки. Проект необходимо остановить и найти более выгодное для рижан решение, считает "Согласие". Лучшим, но самым дорогим вариантом мог бы стать многоуровневый перекресток либо кольцевая развязка.

"Согласие" предложило созвать объединенное заседание финансового-административного комитета, комитета по делам сообщения и транспорта и комитета развития города Рижской думы, чтобы рассмотреть этот вопрос.

Проект планируется завершить к 1 декабря этого года.

Перекресток улиц Лиелирбес и Улманя гатве планируется перестроить, чтобы обеспечить доступ к новому магазину Depo в Марупе, на улице Лиела, 2. Девелопер сети Depo SIA Kārļa Būmani проводит реконструкцию за свой счет, инвестиции составят более 7 млн евро.

В прошлом году со стороны Марупе были построены прилегающие к территории магазина улицы Дайбес и Калмью. На Улманя гатве оборудована 500-метровая полоса замедления для подъезда к автосалону Moller Auto Rīga и магазину Depo, а также освещенная пешеходно-велосипедная дорожка.

После реконструкции перекрестка улиц Лиелирбес и Улманя гатвес и соединения улицы Лиела с Улманя гатве и Лиелирбес жители Марупе смогут намного удобнее добираться с улицы Лиела до улицы Лиелирбес в направлении центра Риги и обратно, напрямую пересекая Улманя гатве.

Рижская дума выдвинула к проекту свои требования, предусматривающие строительство перекрестков улиц Лиелирбес - Лиела и Яунмоку – Упесгривас.

Преимуществами такого решения будут дополнительные полосы, отдельная полоса для 22 -го автобуса по направлению в центр, возможность с улицы Лиелибрес попасть в Марупе без проезда по путепроводу, ведущему в аэропорт, а из Марупе на улицу Лиелирбес без проезда по улице Упесгривас и разворота.

Из Марупе можно будет попасть на улицу Лиелирбес, и, дважды повернув направо, на Улманя гатве, чтобы ехать в Юрмалу. Таким образом будет разгружена улица Упесгривас и место разворота.

Банк Luminor предоставил Depo DIY кредит в размере 21,8 млн евро на строительство нового магазина Depo на Карля Улманя гатве. Сейчас в Латвии девять магазинов Depo, в Литве — шесть, в Эстонии — один.

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