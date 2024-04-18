Сейм оценит предложенные Национальным объединением поправки к законам, предусматривающие исключение из публичных закупок товаров, произведенных в России и Беларуси, сообщает Lsm.

Соответствующие поправки к законам "О публичных закупках" и "О закупках поставщиков общественных услуг" переданы в Бюджетную комиссию.

Депутат Нацобъединения Угис Митревицс на заседании Сейма отметил, что сейчас родители не могут быть уверены, что их детей в школах и детских садах не кормят продовольственными товарами, произведенными в России, так как даже для армии были поставлены российские товары.

Он подчеркнул, что в этих геополитических условиях поставки российских и белорусских товаров в государственные и муниципальные учреждения абсурдны и аморальны.

Митревиц также отметил, что публичные закупки регулируются еще двумя законами — об оборонных закупках и частно-публичном партнерстве. Он призвал ответственные учреждения "взглянуть, не нужны ли аналогичные поправки и в этих законах, и прийти с инициативой в Сейм".

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