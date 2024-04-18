Сегодня в Сейме была представлена для рассмотрения в комиссиях опубликованная на портале Manabalss.lv и собравшая свыше десяти тысяч подписей (12 215 подписей на момент подготовки материала — прим.) инициатива граждан об участии государства в финансировании стоматологии для жителей. Представители Минздрава и эксперты медицинской отрасли поделились своим отношением к данному "народному" предложению.

Автор инициативы Гундарс Удрис предварительно обратился к Комиссии по мандатам, этике и подачам Сейма с предложением признать стоматологию областью, в которой необходима поддержка государства и для достигших 18 лет жителей.

Необходимо создать "базовый набор" государственного финансирования, определив включаемые в него услуги и предельное количество финансируемых посещений стоматолога, считает Удрис. Автор инициативы считает также необходимым определить целевую группу поддержки.

"Начать хотя бы с малообеспеченных лиц, хотя эта проблема фактически является зубной болью для всего общества" — пояснил Удрис.

Также автор требует установить механизм подачи заявок на такое финансирование и определить, какой специалист должен оценить потребность для пациента в конкретной услуге.

"Сегодня даже мысль о посещении стоматолога многих пугает. Зная цены на услуги, латвийцы долгие годы откладывают посещения стоматолога. Это ухудшает ситуацию и способствует развитию проблем, связанных со здоровьем зубов, вплоть до использования антибиотиков и потери зубов, что также далеко не бесплатный процесс", — пояснил автор инициативы.

Представитель Министерства здравоохранения на собрании отметил, что с точки зрения медицинского обслуживания есть заболевания, которые можно предотвратить, и которые нельзя предотвратить, и в данном случае здоровье зубов является предотвратимым заболеванием при правильном, регулярном уходе, здоровом питании и избегании вредных привычек. "Если человек заботится о своем здоровье и занимается профилактикой, острые боли должны возникать редко", — заявил представитель латвийского Минздрава.

Представитель Национальной службы здравоохранения указала, что в этом году на общую сумму в 34 миллиона евро были выделены государственные средства на стоматологические услуги, а дополнительно 10 миллионов были выделены на сокращение очередей, пересмотр тарифов и создание новых услуг.

Приоритетной группой, которой должно быть обеспечено медицинское обслуживание, являются дети. В то же время представитель Минздрава подчеркнул, что у беременных угрозы для здоровья зубов ухудшаются во время беременности, поэтому с точки зрения министерства это должна быть следующая приоритетная группа, которой должна быть оказана государственная поддержка.

Вице-президент Ассоциации стоматологов Латвии Андис Паеглитис заявил, что в первую очередь нужно добиться, чтобы для детей были "нормальные" тарифы, чтобы их можно было "полноценно лечить". Также не следует увеличивать бюрократию, считает ассоциация. Если есть финансовые возможности, можно оценить оправданные изменения расходов, добавил Паеглитис.

Вице-президент Латвийской медицинской ассоциации Ангелика Круминя выразила поддержку инициативе, поскольку проблемы с зубами есть не только у детей и малообеспеченных лиц. По ее словам, часто слишком длинные очереди приводят к отсрочке посещений стоматолога, в результате чего люди обращаются в больницу уже с инфекционными заболеваниями.

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