Совет Латвийской торгово-промышленной палаты (ЛТПП) поддерживает прекращение отношений с предприятиями, которые откажутся уйти с российского рынка, сообщил председатель правления ЛТПП Янис Эндзиньш.

На состоявшемся в четверг заседании совета правлению ЛТПП поручено провести консультации с каждым из членов, которые до сих пор экспортируют различные товары в Россию. Для этих предприятий будет установлен срок, в течение которого они должны прекратить экспорт, а в противном случае будут исключены из организации.

На вопрос о том, сколько предприятий могут выйти из ЛТПП, Эндзиньш сказал, что до сих пор переговоры были в основном положительными.

Что касается предприятий, экспортирующих продукцию в Беларусь, то, по словам Эндзиньша, в настоящее время это направление не рассматривается.

Ранее Эндзиньш сообщил, что среди членов ЛТПП есть 25 предприятий, экспортирующих товары в Россию и Беларусь: восемь логистических, пять медицинских и фармацевтических, два текстильных, две пищевых, а экспортный портфель еще восьми компаний будет уточнен в ходе переговоров.

Эти предприятия - малая часть членов ЛТПП, не составляющая даже одного процента, сказал руководитель организации.

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