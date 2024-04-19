По прогнозам синоптиков, в пятницу в Латвии ожидается преимущественно облачная и пасмурная погода, воздух прогреется до +2..+5 градусов, в некоторых районах до +8 градусов.

В восточных районах сегодня пасмурно, на остальной территории — переменная облачность. На юге Курземе возможны осадки в виде дождя, а на восточной границе ожидается даже снег.

В пятницу будет дуть умеренный северный, северо-западный ветер.

В Риге сегодня сухо и переменная облачность. Дует умеренный северный ветер, в течение дня меняющий направление на северо-западное. Температура воздуха +4..+5 градусов.

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