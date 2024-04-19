Президент Эдгар Ринкевич в пятницу посетит с рабочим визитом Резекненский край и проведет заседание военного совета.

Рабочий визит президента начнется в 10:00 с посещения штаба 3-й Латгальской бригады Земессардзе, а в 10:30 состоится заседание военного совета.

В 13:00 пройдет совместное заседание членов совета с руководителями приграничных краев, а в 16:00 Ринкевич посетит базу 36-го батальона боевой поддержки 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

Военный совет рассматривает вопросы развития Национальных вооруженных сил и членства Латвии в НАТО. Совет информирует президента о ситуации в оборонной сфере и вопросах безопасности.

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