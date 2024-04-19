На следующей неделе из-за обильных дождей ожидается значительный подъем уровня воды в Даугаве, прогнозируют синоптики.

В пятницу, 19 апреля, в верховьях Даугавы в России и Беларуси идут сильный дождь и снег. В начале следующей недели в верховьях реки ожидаются сильные дожди, придут дожди и снег и на территорию Латвии.

Прогнозируемое общее количество осадков 19-23 апреля в бассейне Даугавы в России и Беларуси составит 30-80 миллиметров, в Латвии - преимущественно 20-30 миллиметров или 20-30 литров на квадратный метр.

Поскольку прогнозы ожидаемого количества осадков непостоянны, прогнозируемый подъем уровня воды также варьируется, но затопления территорий в Латвии, скорее всего, не ожидается.

Еще один циклон может прийти в середине следующей недели, что приведет к еще большему повышению уровня воды.

Из-за осадков на следующей неделе повысится уровень воды и в других реках Латвии.

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