В понедельник и вторник, 22 и 23 апреля, в Латвии возможны сильные осадки, в том числе снег и метель, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

В выходные снег и дождь затронут лишь некоторые регионы, больше осадков будет в Селии и Латгале. Ночью температура воздуха опустится до 0...-5 градусов, днем в субботу будет не выше +3...+9 градусов. В воскресенье станет немного теплее, а в Латгале температура воздуха повысится до +13 градусов.

Согласно прогнозам "Global Forecast System", в понедельник с юго-востока в Латвию придет циклон. Ожидаются сильные дожди, в центральных и западных регионах страны - снег и метель, местами образуется снежный покров. На побережье усилится северный ветер до 20 метров в секунду. Температура воздуха в понедельник составит 0...+6 градусов, во вторник - от -1 до +4 градусов.

Прогнозы относительно силы и направления циклона еще могут измениться, и, возможно, он затронет только восток Латвии.

В середине следующей недели с юга к Латвии приблизится новый циклон.

Согласно прогнозам Global Forecast System, самая низкая температура на следующей неделе составит -5 градусов в ночь на среду в Курземе, а к концу недели в некоторых регионах страны температура может повыситься до +17 градусов.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram