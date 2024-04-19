Помехи, возникшие в среду на украинском канале Freedom, ретранслируемом платформой Tet, и демонстрация российского пропагандистского контента в эфире были следствием кибератаки на спутник, обеспечивающий вещание, сообщает Rus.Lsm.

Один из телезрителей снял на видео, как привычная трансляция прерывается, и вместо нее появляется объявление "По техническим причинам телеканал недоступен". Через некоторое время на экране появляется российский певец Олег Газманов и исполняет песни, запрещенные в Латвии. Инцидент длился порядка 18 минут, прежде чем нормальная работа телеканала была восстановлена.

Это произошло из-за кибернападения на сателлит, поддерживающий вещание. Технические показатели свидетельствуют о воздействии на спутниковый сигнал.

Tet восстановила сигнал, и затем, чтобы такие ситуации не повторялись, связь переключили на оптоволоконные соединения, на которые не повлиять извне через радиочастоты.

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